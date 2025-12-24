Jeden Tag Livemusik und gute Dinge für den Magen: Was Gastronom Wolfgang Obenauf vor dem „Röss'l“ anbietet.

Erste Rossweihnacht in der Zeitzer Innenstadt: Das ist das Programm an den Feiertagen

Hier findet die erste Rossweihnacht vom 25. bis 28. Dezember auf dem Roßmarkt in Zeitz statt.

Zeitz/MZ/and. - Vom 25. bis 28. Dezember gibt es zur Rossweihnacht vor dem Gasthaus zum Röss’l in der Zeitzer Innenstadt jeden Tag ab 17 Uhr Livemusik. Den Auftakt macht am 25. Dezember Cat mit Folk-Rock-Klassik und Irish Music vom Feinsten.

Am 26. Dezember kommt die Livemusik aus England: Singer-Songwriter Shawn Harvey ist dann zu Gast. Die Besucher erwartet außerdem ein attraktives Angebot an Speisen aus dem Food-Truck, warme und kalte Getränke, darunter natürlich alkoholfreier Punsch und Glühwein, was besonders gefragt sein dürfte, denn es soll ja kalt werden. Für die Kinder dreht sich ein Karussell, verspricht Gastronom Wolfgang Obenauf.