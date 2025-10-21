Probleme von Zeitzer Mietern Erst kein Warmwasser, jetzt Angst vor dem Winter: Warum Mieter in Zeitz leiden, aber nicht die einzigen sind
Mieter in der Forststraße und Gärtnerstraße in Zeitz haben zwar Warmwasser und Heizung, aber keine Hausmeister und Servicefirmen mehr. Wie es aktuell um ihren Vermieter/Verwalter steht.
21.10.2025, 07:00
Zeitz/MZ. - Warmwasser haben die Mieter in der Zeitzer Forststraße und Gärtnerstraße, und sie können auch die Heizung aufdrehen. „Aber nun hat der Hausmeisterdienst die Arbeit eingestellt“, erzählt ein Anwohner.