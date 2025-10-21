weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Teilnehmer des 44. Silvesterlaufs in Oranienbaum können sich wieder auf eine spezielle Medaille freuen. Welches Dessauer Unternehmen die Erinnerungsstücke produziert.

Von Andreas Behling 21.10.2025, 09:00
Grafiker Marcel Mattigit an der Stickmaschine in den Räumen von S-Grafixx.
Grafiker Marcel Mattigit an der Stickmaschine in den Räumen von S-Grafixx. (Foto: Andreas Behling)

Oranienbaum/MZ. - Das Geheimnis, das sich einige Zeit in neun schweren Pappkartons verbarg, ist gelüftet. Die Läuferinnen und Läufer, die sich für den 11. Januar 2026 einen Startplatz sichern - an dem Sonntag findet in Oranienbaum der 44. Silvesterlauf statt -, dürfen wieder eine ganz spezielle Medaille in Empfang nehmen. Auf die Pagode folgt das markante Teehaus, welches auch zum englisch-chinesischen Ensemble im Oranienbaumer Schlosspark gehört (siehe „Wirkungsvoller Akzent“).