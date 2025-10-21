Statistik zu Todesursachen 26 Dessauer starben 2024 an Corona - Häufigste Todesursache ist Herz-Kreislauf-Versagen
Das Statistische Landesamt hat eine neue Übersicht zu Todesursachen in Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Woran die Dessau-Roßlauer besonders oft sterben.
21.10.2025, 11:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Die häufigste Todesursache bei Dessau-Roßlauern im vergangenen Jahr ist auf Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System zurückzuführen. Insgesamt 281 Männer und 298 Frauen, also zusammen 579 Dessau-Roßlauer, starben an damit assoziierten Krankheiten, etwa einem Herzinfarkt. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.