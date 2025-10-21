Bei einem Herzinfarkt, ebenso wie bei manch anderen Notfällen, ist schnelle Hilfe lebensrettend. In fast 40 Prozent der Fälle konnten Ersthelfer und Ärzte nichts mehr für Herz-Kreislauf-Patienten tun. Sie starben an den Folgen, etwa denen eines Herzinfarkts.

SymbolFoto: Dpa