Statistik zu Todesursachen 26 Dessauer starben 2024 an Corona - Häufigste Todesursache ist Herz-Kreislauf-Versagen

Das Statistische Landesamt hat eine neue Übersicht zu Todesursachen in Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Woran die Dessau-Roßlauer besonders oft sterben.

Von Oliver Müller-Lorey 21.10.2025, 11:00
Bei einem Herzinfarkt, ebenso wie bei manch anderen Notfällen, ist schnelle Hilfe lebensrettend. In fast 40 Prozent der Fälle konnten Ersthelfer und Ärzte nichts mehr für Herz-Kreislauf-Patienten tun. Sie starben an den Folgen, etwa denen eines Herzinfarkts.
Dessau-Roßlau/MZ. - Die häufigste Todesursache bei Dessau-Roßlauern im vergangenen Jahr ist auf Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System zurückzuführen. Insgesamt 281 Männer und 298 Frauen, also zusammen 579 Dessau-Roßlauer, starben an damit assoziierten Krankheiten, etwa einem Herzinfarkt. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.