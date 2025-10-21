Einen folgenreichen Zusammenstoß hat es am Montag, 20. Oktober, bei Zörbig gegeben. Was passiert ist.

Zörbig/MZ. - Drei nicht mehr fahrbereite Autos und zwei verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 20. Oktober, gegen 6.30 Uhr nahe Zörbig ereignet hat.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte ein 61 Jahre alter VW-Fahrer beabsichtigt, die B 183 aus Richtung der L 143 zu überqueren. Dabei wurde er von dem Nissan einer 58-Jährigen erfasst, die auf der Bundesstraße in Richtung Radegast unterwegs war. Durch die Wucht der Kollision wurde der VW gegen einen Opel geschoben, dessen 38 Jahre alte Fahrerin an der L 141 wartete, die in den Kreuzungsbereich mündet.

Der Abschleppdienst kam für alle beteiligten Fahrzeuge zum Einsatz. Der Nutzer des VW und die Fahrerin des Nissan wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Eine stationäre Aufnahme erfolgte laut Polizei aber nicht. Der Gesamtschaden liegt bei 50.000 Euro.