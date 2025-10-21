Ein betrunkener Autofahrer ist der Polizei bei einer Kontrolle in Lützen im Burgenlandkreis ins Netz gegangen. Und das war nicht das einzige Vergehen, was dem Mann nun zur Last gelegt wird.

Lützen/MZ - Wahnsinn, wer und was auf unseren Straßen so unterwegs ist! Einen sturzbetrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Montag in der Starsiedeler Straße in Lützen im Burgenlandkreis aus dem Verkehr gezogen. Bei dem Mann wurde bei der Kontrolle ein Atemalkoholwert von 2,3 Promille gemessen, teilte das Revier Burgenlandkreis am Dienstag mit. Darüber hinaus verfügte der aus der Ukraine stammende Mann über keine Fahrerlaubnis. Weiterhin wies sein Auto erhebliche technische Mängel auf und war auch nicht haftpflichtversichert. Der Mann musste zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus, die Fahrzeugschlüssel seien sichergestellt und mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden.