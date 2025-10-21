Was Wirtschaftsminister Sven Schulze bei der Naumburger Firma Gehring über Elektromobilität, die Ausbildung und den Roboter-Einsatz erfährt und was aus der einst geplanten Erweiterung in der Gehringstraße wird.

„Zum Glück gibt es noch viele Jungs, die an ihren Mopeds schrauben“

Fertigungsleiter Steven Walther zeigt Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (r.) sowie Daniel Sturm (beide CDU) in den Hallen der Naumburger Firma Gehring die neuesten technischen Möglichkeiten.

Naumburg. - Sven Schulze steckt im Dilemma. Jeder weiß, dass er als neuer CDU-Spitzenkandidat vor der Landtagswahl 2026 dringend um Bekannt- und Beliebtheit kämpfen muss. Jeder Vor-Ort-Termin wird bis September also unter dem Vorbehalt des „Der-ist-doch-eh-nur-zum-Wahlkampf-hier“ stehen. Da kann er noch so gut argumentieren, dass es zu seinem Job als Wirtschaftsminister gehört, durch Sachsen-Anhalt zu reisen.