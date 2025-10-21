Wie ihr mehrere Praktika bei der Suche nach dem richtigen Beruf geholfen haben und warum ihr die Arbeit bei „Exte“ gefällt.

Von Technik fasziniert: Kira Bleike aus Nienburg macht eine Ausbildung zur Mechatronikerin

Nienburg/MZ. - Maschinen reparieren, kaputte Teile ersetzen, Kabel austauschen: Ob sie so etwas kann? In ihrem Umfeld hatten da so manche ihre Zweifel. Vor allem in der Schule, erzählt Kira Bleike. Doch die 16-jährige Nienburgerin ließ sich davon nicht beirren und hat im August bei Exte in Nienburg ihre Ausbildung zur Mechatronikerin begonnen. „Ich bin eine starke Persönlichkeit. Ich setze das durch, was ich möchte“, betont die eher zierliche, junge Frau selbstbewusst.