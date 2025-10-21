Er ist bekannt für Musikkabarett oder Oratorienmusik: Jetzt präsentiert Christoph Reuter gemeinsam mit Dominik Wagner in Wittenberg das Programm „Lucky Loop“. Worum es geht.

Christoph Reuter (r.) und Dominik Wagner werden mit dem Programm „Lucky Loop“ im Clack-Theater Wittenberg erwartet.

Wittenberg/Mz. - Im September wurde ein Müntzer-Oratorium, dessen Handlung (Text: Andreas Hillger) Christoph Reuter in Töne gesetzt hat, auch in der Wittenberger Christuskirche gefeiert. Anfang Oktober stand Reuter mit Eckart von Hirschhausen und der Cellistin Tanja Tetzlaff in der Elbphilharmonie Hamburg auf der Bühne. Und wenige Tage erst liegt ein Aufenthalt mit neuer Band in Schweden zurück. Nun ist Reuter, Pianist, Komponist, Musikkabarettist und Autor, in Wittenberg zu erleben.