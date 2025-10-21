weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Science-Fiction-Thriller: Dreh im Salzbergwerk - „Athos 2643"

Kino Filmcrew dreht im Bernburger Salzwerk unter Tage für neuen Science-Fiction-Thriller

Constantin Film lässt einen preisgekrönten Roman verfilmen. Als Kulisse dient bei den Dreharbeiten auch das Tunnelsystem unter der Saalestadt.

Von Torsten Adam Aktualisiert: 21.10.2025, 18:44
Eine Filmcrew nutzte in der Vorwoche die Grube des Bernburger Salzbergwerks, um mehrere Szenen für einen neuen Science-Fiction-Kinofilm abzudrehen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geht es um den Streifen „Athos 2643“.
Eine Filmcrew nutzte in der Vorwoche die Grube des Bernburger Salzbergwerks, um mehrere Szenen für einen neuen Science-Fiction-Kinofilm abzudrehen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geht es um den Streifen „Athos 2643“. (Foto: dpa)

Bernburg/MZ. - Noch bis Ende der Woche ist eine Ufa-Filmcrew an verschiedenen Schauplätzen in Bernburg unterwegs, um Erich Kästners Meisterwerk „Emil und die Detektive“ abzudrehen. Auch unter Tage ist Bernburg als Filmstadt gefragt: Die Produktionsgesellschaft Seven Elephants hat im Auftrag der Constantin Film AG im K+S-Salzbergwerk einige Szenen für einen neuen Science-Fiction-Kinofilm aufgenommen.