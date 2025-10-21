Constantin Film lässt einen preisgekrönten Roman verfilmen. Als Kulisse dient bei den Dreharbeiten auch das Tunnelsystem unter der Saalestadt.

Filmcrew dreht im Bernburger Salzwerk unter Tage für neuen Science-Fiction-Thriller

Eine Filmcrew nutzte in der Vorwoche die Grube des Bernburger Salzbergwerks, um mehrere Szenen für einen neuen Science-Fiction-Kinofilm abzudrehen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit geht es um den Streifen „Athos 2643“.

Bernburg/MZ. - Noch bis Ende der Woche ist eine Ufa-Filmcrew an verschiedenen Schauplätzen in Bernburg unterwegs, um Erich Kästners Meisterwerk „Emil und die Detektive“ abzudrehen. Auch unter Tage ist Bernburg als Filmstadt gefragt: Die Produktionsgesellschaft Seven Elephants hat im Auftrag der Constantin Film AG im K+S-Salzbergwerk einige Szenen für einen neuen Science-Fiction-Kinofilm aufgenommen.