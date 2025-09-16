weather regenschauer
  4. Kultur in Sachsen-Anhalt: Kulturabend in Wittenberg: So klangstark war das Müntzer-Oratorium

Müntzer-Oratorium findet in der Wittenberger Christuskirche eine vielzählige und interessierte Zuhörerschaft. Diese dankt mit stehenden Ovationen.

Von Elke Witt 16.09.2025, 10:00
Wittenberg/MZ - Vor einem überaus zahlreichen und interessierten Publikum ist am Samstagabend in der Wittenberger Christuskirche das Müntzer-Oratoriums „Solange ihr Tag habt“ aufgeführt worden. Superintendentin Gabriele Metzner verdeutlichte in einführenden Worten die Aktualität der Thematik des Oratoriums: „Uns alle bewegt auch heute die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit in Europa und weltweit. Wie kann man Frieden herstellen, welche Konfliktlösungen sind möglich?“