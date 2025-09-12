Am 24. Februar 2025 ist eine Frau in einer Straßenbahn in Halle sexuell belästigt worden. Der mutmaßliche Täter konnte dank Öffentlichkeitsfahndung ermittelt werden.

Frau in Straßenbahn in Halle sexuell belästigt - Mutmaßlicher Täter kann ermittelt werden

Halle (Saale). – Bereits am 24. Februar 2025 ist eine Frau von einem unbekannten Mann in einer Straßenbahn in Halle sexuell belästigt worden, wie die Polizei mitteilte.

Dank der Öffentlichkeitsfahndung konnte der Mann von der Polizei ermittelt werden.