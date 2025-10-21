Im Seeland hat sich mit der „Gemeine Froser Land“ eine Fantasie-Kommune der Reichsbürger gegründet, die mit einem Gemeinschaftsgarten lockt. Was der Verfassungsschutz dazu sagt.

„Gemeine Froser Land“: Was es mit dem „privatautonomen Bereich“ im Seeland auf sich hat

Frose/MZ - Das Schild hängt an einem Maschendrahtzaun am Ortsrand von Frose. „Gemeinschaftsgarten der Gemeine Froser Land“ steht darauf. Und es lockt: „Naschen erwünscht!“ Dass im Wort „Gemeine“ das D fehlt, sei kein Zufall und ein Zeichen für eine von Reichsbürgern geschaffene Gruppierung, weiß das Innenministerium von Sachsen-Anhalt und bestätigt, dass im Seeland nun offenbar ebenfalls eine solche Gruppe agiert.