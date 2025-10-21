Tanzlehrer Osama al Hamad leitet Kurse in Naumburg und anderen Städten. Der gebürtige Syrer erzählt von seinem langen Weg nach Naumburg und was er sich für die Zukunft wünscht.

Von Beirut nach Naumburg: Wie Tanzlehrer Osama al Hamad Hiphop-Kultur in die Domstadt bringt

Zum Weltmädchentag am 11. Oktober gab Osama al Hamad aus Naumburg einen Hiphop-Workshop im Jugendzentrum Otto.

Naumburg - Irgendwann ein eigenes Tanzstudio eröffnen – davon träumt Osama al Hamad. Er ist als Tanzlehrer spezialisiert auf Hiphop, Street Jazz und Commercial, ein Tanzstil, der Elemente aus dem Hiphop, Jazz und Contemporary kombiniert und den viele Menschen aus den Musikvideos großer Popstars kennen.