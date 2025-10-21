Ein Brand in einem Wohngebiet in Zöschen hat am Dienstagvormittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Dieser hatte auch Folgen für den Verkehr zwischen Leipzig und Merseburg.

Zöschen/MZ. - Die Rauchentwicklung sei schon von weitem sichtbar gewesen, berichtete Leunas stellvertretender Stadtwehr Leiter Steve Piller von der Situation beim Eintreffen in Zöschen. Dort war am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr in der Straße Am Friedhof eine Garage mit Werkstatt in Flammen aufgegangen. Weil der Brandort von Wohngebäuden umgeben war, wurden gleich mehrere Feuerwehren aus der Leunaer Aue und Bad Dürrenberg alarmiert.