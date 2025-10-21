Zwei Naumburger Bestattungshäuser und ein Friedhofsverwalter sprechen über alternative Formen und das neue Bestattungsgesetz in Sachsen-Anhalt - ob sie in Zukunft Tuchbestattungen anbieten und welche Probleme sie sehen.

Im Tuch statt im Sarg: Was sich im Bestattungswesen in Naumburg verändern wird

In Zukunft sind bei Erdbestattungen Särge, wie hier von Maxi Rauschenbach im Showroom des Naumburger Beerdigungsinstitutes Rauschenbach präsentiert, keine Pflicht mehr.

Naumburg - Ein Schmuckstück aus der Asche eines verstorbenen Familienmitglieds – wer sich über ein solches Erinnerungsstück freut, hat es in Zukunft leichter im Burgenlandkreis, denn Sachsen-Anhalt hat ein neues Bestattungsgesetz mit einigen umfassenden Änderungen.