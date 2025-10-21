weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Neues Bestattungsgesetz in Sachsen-Anhalt: Im Tuch statt im Sarg: Was sich im Bestattungswesen in Naumburg verändern wird

Zwei Naumburger Bestattungshäuser und ein Friedhofsverwalter sprechen über alternative Formen und das neue Bestattungsgesetz in Sachsen-Anhalt - ob sie in Zukunft Tuchbestattungen anbieten und welche Probleme sie sehen.

Von Margarete Arendt Aktualisiert: 21.10.2025, 15:01
In Zukunft sind bei Erdbestattungen Särge, wie hier von Maxi Rauschenbach im Showroom des Naumburger Beerdigungsinstitutes Rauschenbach präsentiert, keine Pflicht mehr.
In Zukunft sind bei Erdbestattungen Särge, wie hier von Maxi Rauschenbach im Showroom des Naumburger Beerdigungsinstitutes Rauschenbach präsentiert, keine Pflicht mehr. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg - Ein Schmuckstück aus der Asche eines verstorbenen Familienmitglieds – wer sich über ein solches Erinnerungsstück freut, hat es in Zukunft leichter im Burgenlandkreis, denn Sachsen-Anhalt hat ein neues Bestattungsgesetz mit einigen umfassenden Änderungen.