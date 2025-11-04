Zeitz/MZ/ank. - Gute Nachrichten für Stromkunden der Stadtwerke Zeitz GmbH (SWZ): Der kommunale Energieversorger senkt nach eigenen Angaben zum 1. Januar kommenden Jahres seine Strompreise deutlich.

Wie Unternehmenssprecher Hajo Bartlau mitteilt, machen das zum einen gesunkene Beschaffungskosten auf dem Energiemarkt möglich und zum anderen die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungen bei den Netzentgelten. „Nach den herausfordernden Jahren mit stark schwankenden Energiepreisen freuen wir uns, die Entlastung direkt an unsere Kundinnen und Kunden weitergeben zu können“, wird SWZ-Geschäftsführer Lars Ziemann in der Mitteilung zitiert.

Zeitzer Versorger hält Gaspreise stabil

Laut Unternehmen werden die Energiekosten um rund 15 Prozent gesenkt. Das sei im Vergleich zu anderen Anbietern überdurchschnittlich. Bei einem Jahresverbrauch von 1.800 Kilowattstunden ergebe sich damit zum Beispiel im Tarif Zeitz Strom pur eine jährliche Ersparnis von etwa 85 Euro. Dazu sagt Ziemann: „Mit der Preissenkung unterstreichen wir unser Versprechen, Entspannungen auf dem Energiemarkt direkt an unsere Kundinnen und Kunden weiterzugeben – verlässlich, transparent und mit echtem Mehrwert für die Menschen in Zeitz.“ Auch mit Blick auf die Gaspreise gebe es für die Kunden in Zeitz „keinen Grund zur Sorge“. Sie bleiben nach SWZ-Angaben auch im kommenden Jahr stabil.