Musik wie vor 400 Jahren Ensemble mit Herz erfreut Zeitz: Wie aus Musik & Schnaps Musicalische Frawenzimmer wurden
Ein Weihnachtsgeschenk, gute Freunde und die ersten Töne: So startetevor 20 Jahren nahe Geußnitz die Geschichte eines ungewöhnlichen Musikensembles.
21.01.2026, 16:00
Zeitz/MZ. - Manchmal reicht ein einziges Geschenk zu Weihnachten, um etwas Großes in Gang zu setzen. So geschehen im Jahr 2006 im Geußnitzer Ortsteil Wildenborn: Eine Sopranflöte unterm Tannenbaum, zwei Freunde, die die ersten Töne zeigten – und schon war der Grundstein für ein Musikensemble gelegt.