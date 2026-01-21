Ein Weihnachtsgeschenk, gute Freunde und die ersten Töne: So startetevor 20 Jahren nahe Geußnitz die Geschichte eines ungewöhnlichen Musikensembles.

Ensemble mit Herz erfreut Zeitz: Wie aus Musik & Schnaps Musicalische Frawenzimmer wurden

Celine Görner, Helga Lotze, Ute Drößler, Brigitte Hahn, Jenny Graap, Manuela Freyberg, Geli Graap und Friederike Böcher (v.l.) vom „Musicalischen Frawenzimmer“ waren am vergangenen Samstag zu Gast in der Rasberger Kirche.

Zeitz/MZ. - Manchmal reicht ein einziges Geschenk zu Weihnachten, um etwas Großes in Gang zu setzen. So geschehen im Jahr 2006 im Geußnitzer Ortsteil Wildenborn: Eine Sopranflöte unterm Tannenbaum, zwei Freunde, die die ersten Töne zeigten – und schon war der Grundstein für ein Musikensemble gelegt.