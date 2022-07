Einbruch in einen Transporter

Zeitz/MZ - Ein Portemonnaie sowie diverse Werkzeuge haben unbekannte Diebe bei einem Einbruch in Zeitz erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, sind die Gegenstände aus einem Transporter gestohlen worden, der in der Nacht zum Freitag in der Naumburger Straße geparkt war. Die Diebe zerschlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs, um an die Beute zu gelangen, teilte die Polizei mit, deren Experten Spuren an dem Transporter gesichert haben.