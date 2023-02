Verschwunden aus dem Zeitzer Stadtbild Ehemaliges Haus Brüderstraße 12 in Zeitz war Brücke zwischen Baustilen und Stadtteilen

Erinnerungen an das stadtbildprägende Haus in der Zeitzer Brüderstraße 12 werfen Fragen zur Denkmalpflege in der DDR auf. Wie es damals aussah.