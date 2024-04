Zeit des Wandels: Fahrradfahrer erobern den Verkehrsraum in den Städten. Wie es mit Radweg, Fahrradstreifen, Stellplatz, Ladestation für E-Bikes & Co. in Zeitz aussieht und wo es Kritik gibt.

Zeitz/MZ. - Weg vom Autoverkehr-Vorrang, hin zu mehr Anteil von Fußgängern und Radfahrern am Straßenverkehr: Das ist in vielen Kommunen schon fester Bestandteil von Planungen, Baumaßnahmen und Zukunftskonzepten.

In Zeitz setzen einige Stadträte darauf, dass gerade das Fahrrad in der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungskonzeptes eine größere Rolle spielt. Wie ist da die Situation in der Stadt? Mit der Unterstützung von Stadträten, wie Andreas Exler (FWZ), mit einem Blogger und Tester von Radwegen und Einrichtungen für Fahrradfahrer aus Leipzig und vor allem von Zeitzern und Besuchern der Stadt, die auf zwei Rädern unterwegs sind, will die MZ thematisieren, welchen Raum das Fahrrad hier einnimmt, welche Möglichkeiten und Versäumnisse es gibt. Heute geht es – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – darum, wie Radfahrer die Situation in und um Zeitz sehen und was ihnen fehlt.

1 Zeitz ist gut an Radwege angebunden. Das empfinden die Zeitzer so. Und das lockt auch Radwanderer von den Radwegen immer wieder zu einem Besuch in der Stadt, im Museum und im Schlosspark Moritzburg. So liegt Zeitz direkt am Elsterradweg, auf dem man auf 250 Kilometer Länge sowohl aus/nach Sachsen und Thüringen gelangt. Als besonders beliebt gilt die Strecke zwischen Zeitz und Crossen. Der Elsterradweg bietet die Anbindung an andere Radwege, wie Recarbo-Kohle-Rad- und Wanderweg, Zuckerbahnradweg oder Saale-Unstrut-Elster-Rad-Acht. Beliebt, mit Einstieg an der Naumburger Straße, ist auch der Zuckerbahnradweg auf der stillgelegten Bahntrasse zwischen Zeitz und Camburg.

2 Ein großer Kritikpunkt ist aber die Anbindung der Radwege in der Stadt. Aus den Stadtteilen, wie Zeitz-Ost, Völkerfreundschaft oder Rasberg, und selbst aus der Innenstadt gibt es keine (durchgängigen) Radwege, Radstreifen oder zumindest Sicherheitsstreifen an den Hauptstraßen, um zum Zuckerbahnradweg oder zur Weißen Elster zu einem der Einstiege des Elsterradwegs zu gelangen.3 Daraus ergibt sich der nächste Kritikpunkt – und Wunsch vieler Radfahrer: Innerstädtische Radwege oder zumindest Radstreifen. Viele Zeitzer, mit denen die MZ in den letzten Wochen gesprochen hat, die sich per Mail oder telefonisch meldeten, fordern, dass es keine Baumaßnahme in Zeitz mehr geben dürfe, ohne dass an Verkehrseinrichtungen für Fahrräder gedacht wird. „Sicherheitsstreifen, die Autos überfahren dürfen, wenn sie kein Radfahrer nutzt, sind das absolute Minimum an jeder Straße“, schreibt Dieter Kuhn, „das Auto, das heute noch jedem unterm Hintern klebt, wird nicht die erste Fortbewegung der Zukunft sein. Radfahrern und Fußgängern steht mindestens derselbe Raum im Straßenverkehr zu.“

Der Einstieg zum Zuckerradweg in der Naumburger Straße: Die ehemalige Bahntrasse ist sehr beliebt. Foto: Angelika Andräs

4 Ausreichend Stellplätze für Fahrräder dürfen nicht erst auf Zusatzanträge und nach Debatten eingeplant werden. „Jeder Stadtrat ruft, wenn es um Baumaßnahmen geht, nach Stellplätzen für Pkw. Der Ruf nach Fahrradparkplätzen, Fahrradgaragen und Ladestationen für E-Bikes kommt immer nur von Einzelnen“, sagt Rolf Schmidt. „Die Mobilität ändert sich. Und wenn Zeitz künftig grüne Wohnstadt sein will und Zuzug haben will, dann brauchen Fahrräder, E-Bikes, Trikes und Lastenfahrräder Raum auf den Straßen, aber auch auf Parkplätzen.“

5 Fahrradparkplätze oder Stellplätze/Fahrradgaragen auf zentralen Parkplätzen sind ein Muss. Wie viele Senioren, aber auch junge Familien, wie die Familie Kramer, zugezogen aus Thüringen, anmerken, reichen „Fahrradständer“ nicht mehr aus. „Es müssen Plätze sein, wo man ein E-Bike sichern kann“, meint Familienvater Kramer, „aber auch, wo Seniorentrikes und Lastenfahrräder, wir haben zwei, Platz finden und sicher sind.“ Außerdem wollten auch Rollerfahrer, Sidewalkerfahrer und E-Scooterfahrer, die alle mehr werden, ihre Zweiräder sicher parken.

Die MZ will sich weiterhin mit dem Thema befassen. Schreiben Sie uns, welche Erfahrungen Sie machen, was funktioniert, was nicht. Und was sagen Sie zu den Radwegen? Kontakt:[email protected]

6 Ladestationen für E-Bikes müssten in allen Stadtteilen vorhanden sein und gut ausgeschildert. Wer fremd in der Stadt sei, solle nicht erst lang suchen. Andere Städte haben längst im Verkehrsleitsystem Fahrradstellplätze und Ladestationen aufgenommen. Ein touristisches Muss, wie zwei Ehepaare aus der Fränkischen Schweiz, die auf dem Zuckerradweg unterwegs waren, erzählen.

7 Radfahrertreffs, Imbiss und preiswerte Übernachtungen gehören unbedingt dazu, wenn Zeitz touristisch in einer der oberen Ligen spielen will. Direkt an den Radwegen findet man nahezu keine Gaststätten, Biergärten, Kioske oder gar Übernachtungsangebote (auch Plätze fürs Zelt wären ja möglich). Was in der Nähe ist, müsste zumindest rechtzeitig und gut ausgeschildert sein.