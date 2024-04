Nach einem Stadtratsbeschluss wird nur ein städtisches Grundstück an Autobahn und Bahntrassen mit einer Photovoltaik-Anlage bebaut. Stattdessen soll an anderer Stelle Solarenergie eingefangen werden.

Auch wenn nur auf einem einzigen städtischen Grundstück an einer Bahnstrecke in Aschersleben eine PV-Anlage entstehen soll, macht der Stadtrat den Weg für eine zweite Anlage frei.

Aschersleben/MZ - In den Ortschaftsräten und Ausschüssen der Stadt Aschersleben wird das Thema schon seit Wochen diskutiert. Seit der jüngsten Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch steht nun fest: Nur eines der städtischen Grundstücke an Autobahn und Bahntrassen wird für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-Anlage) freigegeben. Die Räte stimmten dem Grundsatzbeschluss der Stadtverwaltung mehrheitlich zu – bei der vergleichsweise hohen Zahl von acht Enthaltungen.