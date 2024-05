Vielfalt im Burgenlandkreis „Du hast die Wahl!“ war das Motto der bunten Veranstaltung gegen Rechts in Zeitz

Die Kundgebung, zu der das Bündnis für Vielfalt und Demokratie am Sonntag in Zeitz eingeladen hatte, stand im Zeichen des 9. Juni. Was auf dem Altmarkt los war.