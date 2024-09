Ein Herzstillstand ist eine lebensbedrohliche Situation, in der schnelle Hilfe wichtig ist. Rettungskräfte vom Deutschen Roten Kreuz zeigen, wie Leben gerettet wird.

Notfallsanitäter Jannis Jäger (links) und Rettungssanitäter Daniel Gruß (rechts) sind zwei von 66 Rettungskräften vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Zeitz. Sie zeigen Elke Franke am Reanimationstrainer wie im Notfall richtig gehandelt wird.

Theissen/MZ. - Auf einmal sank er in sich zusammen und reagierte nicht mehr, auch nicht auf lautes Ansprechen und Schütteln. Ein Szenario, das sich viele nicht vorstellen wollen, und dennoch kommt es in Deutschland bei 120.000 Menschen im Jahr zum Herz-Kreislauf-Stillstand; in 60.000 Fällen können Reanimationsversuche unternommen werden. Nur elf Prozent der Betroffenen überleben solch einen Notfall.