Der Sagenweg von Geußnitz über Würchwitz wird jetzt bis Spora verlängert. Dort sollen alle drei Ortsteile in die Route eingebunden werden. Welche Stationen gerade gebaut werden.

Ausflug in die Welt der einhemischen Sagen

André Hamman und Peter Wuttke fertigen Figuren für den neuen Sagenweg in der Werkstatt in Lobas an.

Lobas/MZ. - Ein gemütliches Feuer lodert in der geräumigen Werkstatt des Spielzeugbauers André Hammann in Lobas. Eine Säge kreischt und bricht die ländliche Stille. Es wird gefeilt und gehobelt. In diesen Wochen baut er an ganz besonderen Geräten: Der bereits existierende Sagenweg wird von Würchwitz nach Spora verlängert. „Dafür haben wir aus dem europäischen Förderprogramm Leader rund 30.000 Euro bekommen“, erzählt Ortsbürgermeisterin Katharina Oswald (parteilos). Zehn Prozent Eigenanteil bleiben.