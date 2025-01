Mehrere Alarmierungen, aber nicht jede endete mit einem Einsatz gegen Flammen. Was wirklich passiert ist.

Drei Einsätze in Folge: Zeitzer Feuerwehr kommt nicht zur Ruhe

Brennender Baum an der Gleinaer Straße

Zeitz/MZ. - Die Einsätze für die Zeitzer Feuerwehr reißen nicht ab. Dreimal wurden die Einsatzkräfte ab Sonntagnachmittag alarmiert. „Los ging es für die Ortswehr Zeitz und den Einsatzleitdienst um 16.24 Uhr“, sagt Oberbrandmeister Frank Hoffmann vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz, „da wurden diese zu einem Baumbrand an die Gleinaer Straße am Ortsausgang von Zeitz gerufen.“ Das Feuer wurde gelöscht, doch der Einsatz war noch nicht ganz beendet, da folgte bereits der nächste Alarm. Dazu mussten noch die Ortswehr Geußnitz und die Ortswehr Aue-Aylsdorf alarmiert werden, denn die Meldung lautete Rauch aus einem Gebäude in der August-Bebel-Straße. Diese Meldung bestätigte sich, Frank Hoffmann sagte, nicht, und der Einsatz konnte schnell beendet werden.