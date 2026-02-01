weather bedeckt
Vor 15 Jahren zählte Rolf Hausch noch 100 Feldsperlinge zur Stunde der Wintervögel. In diesem Jahr nur noch einen. Welche Gründe es dafür gibt.

Von Yvette Meinhardt Aktualisiert: 01.02.2026, 10:27
Rolf Hausch ist seit vielen Jahren mit Leib und Seele Ornithologe. Zu Hause in Tröglitz füttert er Vögel.
Rolf Hausch ist seit vielen Jahren mit Leib und Seele Ornithologe. Zu Hause in Tröglitz füttert er Vögel. Foto: Yvette Meinhardt

Tröglitz/MZ. - Die Zahl der Feldsperlinge sinkt dramatisch. Das stellt Ornithologe Rolf Hausch auch für Tröglitz fest. Registrierte er im Jahr 2010 noch über 100 Exemplare in der Stunde der Wintervögel, sank die Zahl fünf Jahre später auf 30 Exemplare, 2022 lag sie bei 20 und in diesem Jahr war es nur ein einziger Feldsperling.