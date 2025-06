Unbekannte sind über Pfingsten in einem Ortsteil der Gemeinde Gutenborn in einen Landwirtschaftsbetrieb eingebrochen.

Gutenborn/MZ. - Im Verlaufe des Pfingstwochenendes haben Diebe in einem Agrarbetrieb in einem Gutenborner Ortsteil zugeschlagen. Die bislang unbekannten Täter drangen gewaltsam in eine Lagerhalle ein, um dort einen Metallcontainer aufzubrechen. Daraus wurden in großem Umfang Pflanzenschutz- und Düngemittel gestohlen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei im Bereich eines fünfstelligen Eurobetrags geschätzt. Die Kriminaltechnik war vor Ort im Einsatz.