Dieb wollte gestohlene Pfandflaschen zu Geld machen

Zeitz/MZ - Die Polizei hat am Montagmorgen in der Zeitzer Friedensstraße einen Leergutdieb dingfest gemacht. Wie das Revier mitteilte, waren in Thüringen in der Nacht zum Montag mehrere hunderte Pfandflaschen gestohlen worden. Die Fahndung der Polizei ergab, dass der Tatverdächtige am Montagmorgen seine Beute zu Geld machen wollte. Die Überprüfung des Mannes ergab zudem, dass sein Pkw nicht zugelassen ist und die Nummernschilder offenbar gestohlen worden waren.