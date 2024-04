Das große Eckhaus August-Bebel-Straße 1 in Zeitz prägt noch heute das Stadtbild in diesem Bereich. Es war aber auch lange Zeit ein wichtiges Geschäftshaus. Was es erzählen könnte.

Die Drogerie am Theater in Zeitz ist noch heute ein Begriff

Zeitz/MZ. - Kultur wirkt bekanntlich umfassend bildend, und daher ist es nicht abwegig, dass sich Geschäfte mit einem benachbarten Theater so deutlich identifizieren, dass dieses sogar zum Namensgeber einer Drogerie wird. In dieser Hinsicht gab es bis in die frühen 1990er Jahre in Zeitz die „Drogerie am Theater“ im großen Eckhaus August-Bebel-Straße 1, dessen Geschichte wiederum im Jahr 1877 beginnt.