Sauberkeit in Zeitz Der Müll der anderen: Was motiviert Zeitzer, beim Herbstputz fremden Dreck wegzuräumen?

Etwa 50 Teilnehmende fand die Aufräumaktion in Zeitz. Sind das viel oder wenig? Was eine Bürgerin und die Stadtverwaltung dazu sagen. Und welches Problem es akut in Sachen Ordnung gibt.