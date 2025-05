Zum runden Geburtstag des Heimatdichters Leo Löwenthal hat das Museum Synagoge Gröbzig Münzen prägen lassen und startet einen Aufruf. Löwenthal ist auch Thema des Museumstages am 18. Mai.

Anett Gottschalk zeigt eine der Gedenkmünzen zum 170. Geburtstag Leo Löwenthals. Es gibt sie in Zinn und Silber, geprägt wurden sie in Radegast.

Gröbzig/MZ. - „Ich glaube einfach nicht, dass es nur dieses eine Foto gibt. Da müssen noch andere sein – wir haben sie bloß noch nicht entdeckt.“ Anett Gottschalk ist sich ihrer Sache sicher. Aber bei der Umsetzung baucht sie Hilfe. Hilfe aus Gröbzig und gern auch von anderswo. Die Leiterin des Museums Synagoge sucht Erinnerungsstücke zu Leo Löwenthal. Der Gröbziger Mundart-Dichter, der in seinen Texten den Alltag der Menschen in Anhalt unterhaltsam und persönlich festhielt, wäre am 13. Mai 170 Jahre alt geworden.