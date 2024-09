Unter dem Motto „Gemeinsam für eine saubere Stadt“ sind am Samstag mehr als fünfzig Zeitzer bei der Herbstputzaktion dabei. Wo die Helfer auf die Suche nach Unrat gegangen sind.

Wo in der Elsterstadt die Müllzange zum Einsatz kam

Herbstputz in Zeitz

Zeitz/MZ. - Kurz vor 9 Uhr kommt am Samstagmorgen Bewegung vor das Zeitzer Rathaus. „Hier sind Handschuhe, Greifer und Müllsäcke, jeder kann sich was nehmen“, spricht Susanne Schulze, Mitarbeiterin im Zeitzer Ordnungsamt, zu den Frauen, Männern und Kindern, die sich vor der Rathaustreppe versammelt haben. Mehr als 50 Zeitzer sind dem Aufruf der Stadt zum Herbstputz unter dem Motto „Gemeinsam für eine saubere Stadt“ gefolgt, darunter etwa 20 Mitglieder der christlichen Pfadfindergruppe aus der Elsterstadt in ihren sandfarbenen Uniformen.