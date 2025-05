DRK-Übung am Raßnitzer See: 18 Verletzte nach Kutschenunfall

In schwer zugänglichem Gelände

Sieht nach Chaos aus, ist aber keins: Alle wissen, was sie jeweils zu tun haben. 18 Verletzte sind zu bergen, erstzuversorgen und nach und nach für den Abtransport zum Behandlungsplatz fertig zu machen.

Raßnitz. - Matti, sechs Jahre alt, wird vorbereitet, auf das, was gleich kommt. „Da werden Leute ganz laut schreien. Wenn jemand dich an deinem verletzten Arm anfassen will, das magst Du gar nicht.“