Zeitz/MZ/ank. - Elisabeth Drechsler ist die älteste Bewohnerin des Altenzentrums der Stiftung Seniorenhilfe in der Pestalozzistraße in Zeitz. Sie hat am jüngsten Samstag ihren 101. Geburtstag gefeiert, „zusammen mit Schwiegertochter Christel Drechsler, Bekannten und Freunden, den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Betreuerinnen und Betreuern des Altenzentrums“, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) überbrachte seine Glückwünsche und stellvertretend die Glückwünsche der Landesregierung zum Wochenbeginn.

Die betagte Dame habe sich über den Besuch gefreut, heißt es. Und wie schon im vergangenen Jahr, zum 100. Geburtstag, versicherte Elisabeth Drechsler, dass sie das Leben auch weiterhin in vollen Zügen genieße. Den Mitarbeitern im Haus dankte sie für die fürsorgliche Betreuung. Seit 2011 lebt Elisabeth Drechsler im Altenzentrum.