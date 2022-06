Brandstiftung? Auto in der Nordstraße in Zeitz in Flammen

Die Zeitzer Feuerwehr ist in der Nacht zum Mittwoch ausgerückt, weil in der Nordstraße ein Pkw brannte.

Zeitz/MZ - In der Nordstraße von Zeitz hat in der Nacht zum Mittwoch ein Auto gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen nach Polizeiangaben lichterloh in Flammen. Das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Von dem Feuer seien auch ein weiterer Pkw und zwei Bäume beschädigt worden, heißt es. Allem Anschein nach ist Brandstiftung die Ursache des Feuers. Die Ermittlungen der Polizei laufen.