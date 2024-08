Silvio Markloff liebt Blumen und Pflanzen und betreibt seit 25 Jahren ein Geschäft am Osterfelder Markt. Was sich verändert hat.

Osterfeld/MZ. - Am kommenden Montag, dem 12. August, gibt es für den Osterfelder Silvio Markloff Grund zu feiern. Genau an diesem Tag im August vor 25 Jahren eröffnete der 52-Jährige sein Blumenparadies am Osterfelder Markt. „An dieser Stelle gab es schon ein Blumengeschäft, in dem ich auch zehn Jahre gearbeitet habe. Aber vor 25 Jahren, als die Vorbesitzer in Rente gegangen sind, habe ich den Laden übernommen“, berichtet der gelernte Gärtner für Gemüse und Zierpflanzen und fügt hinzu, dass er in die Selbstständigkeit und den Gärtnerberuf reingerutscht sei.