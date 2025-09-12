weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Blitzer gefordert: Anwohner an der Bundesstraße 2 im Burgenlandkreis am Limit

Anwohner von Bornitz bis Reuden und Profen sind vom wachsenden Verkehr auf der Bundesstraße B2 im Burgenlandkreis genervt. Wie das Straßenverkehrsamt reagiert.

Von Yvette Meinhardt Aktualisiert: 12.09.2025, 11:45
Die Bundesstraße 2 in der Gemeinde Elsteraue ist stets viel befahren. Einige Anwohner sind von Raserei und Lärm genervt. Hilft eiun Blitzer gegen die Raser?
Foto: René Weimer

Bornitz/MZ. - Pkw, Sattelschlepper und bald auch die Rübenlaster rollen Tag und Nacht über die B 2. Wie Perlen auf einer Kette reihen sich die Dörfer Bornitz, Draschwitz, Reuden, Predel und Profen auf. Sie alle verbindet ein Problem: der zunehmende Verkehr und der wachsende Lärm.