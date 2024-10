Drossdorf/MZ. - Anja Andrae aus Lonzig achtet sehr darauf, was bei ihr auf den Tisch kommt. Die naturbelassene Ernährung ihrer Familie ist ihr wichtig. „Ich koche gern mit frischen Produkten und möchte wissen, was ich esse“, sagt die 46-Jährige. Um den Einkauf einfacher zu machen, will sie demnächst einen Internetshop eröffnen. In diesem können Kunden Obst, Gemüse, Fleisch und andere Produkte beim Biobauern bestellen. Und einmal die Woche kommen die dann zu einem Treffpunkt, um die Waren zu übergeben. „Bislang gibt es schon zehn Anbieter aus der Region, darunter auch der Burtschützer Hof“, würde sich Andrae noch über mehr Biohöfe und Anbieter freuen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.