Betrunkener Mann bedroht in Zeitz Rettungskräfte

Die Zeitzer Polizei ist am Freitagabend in die Gutenbergstraße ausgerückt.

Zeitz/MZ - Ein 47 Jahre alter Mann hat am Freitagabend in Zeitz Rettungskräfte bedroht. Die Retter, so die Polizei, waren in die Gutenbergstraße ausgerückt, um den Mann medizinisch zu versorgen. Der 47-Jährige sei stark alkoholisiert gewesen, heißt es. Nun ermittle die Kriminalpolizei gegen ihn. Eine weiterführende medizinische Versorgung ist laut Polizei nicht vonnöten gewesen. Warum der Mann zunächst medizinisch versorgt werden musste, wurde nicht mitgeteilt.