Zuckerfest in Zeitz Besonderer Einkaufsbummel: Händler in der Zeitzer Innenstadt öffnen - worüber sie sich riesig freuen

Verkaufsoffener Sonntag lockt noch einmal richtig viele Leute in die Innenstadt – und in die Geschäfte.

Von Angelika Andräs Aktualisiert: 12.10.2025, 17:01
Sven Bernstein im B-Stone konnte sich über das große Interesse der Kunden an seinem Angebot und über die gute Stimmung freuen. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Kommen und Gehen – nicht nur in der Fußgängerzone, sondern auch in den Geschäften drumherum. So muss das an einem verkaufsoffenen Sonntag sein. Viele Zeitzer und sehr viele Besucher aus nah und fern nutzten das Angebot der Innenstadthändler und des Stadtmarketingvereins Zeitz und schauten, stöberten und kauften in den zahlreichen geöffneten Läden.