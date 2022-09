In der Hospitalstraße in Zeitz haben Polizisten am Donnerstagnachmittag einen Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle hatte sich herausgestellt, dass der keinen Führerschein besitzt. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen, so das Revier. Der Mann wurde ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht, seine Autoschlüssel stellte die Polizei sicher.