Zwischen einer Bürgerinitiative und Umweltverbänden einerseits sowie der Bundeswehr andererseits gibt es mehrere Zankäpfel.

Bauvorhaben und Sprengungen: Was Anwohner und Naturschutzverbände konkret kritisieren und wie die Bundeswehr reagiert

Lonzig/Breitenbach/MZ. - Hat die Bundeswehr schon mit Bauarbeiten auf ihrem Standortübungsplatz im Zeitzer Forst begonnen, obwohl noch nicht alle Genehmigungen vorliegen und die Vorhaben negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt in dem Naturschutzgebiet haben können? Das zumindest werfen ihr Anwohner und Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Kein Schuss im Zeitzer Forst“ vor. Es ist nur einer von mehreren Kritikpunkten der BI sowie der Naturschutzverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der Naturfreunde Sachsen-Anhalts, die die MZ an dieser Stelle mitsamt der Stellungnahmen zusammenfasst.