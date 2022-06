Baustelle auf dem Roßmarkt in Zeitz empfängt Besucher

Was Gäste im Haus Roßmarkt 13a in Zeitz am Montagnachmittag alles erfahren.

Zeitz/MZ/ank - Was ist ein Coworking Space? Wie sieht der Coworking Space - also das Areal mit kurzfristig und zeitweise mietbaren Computerarbeitsplätzen - im Haus Roßmarkt 13a in Zeitz künftig aus? Und mit welchen Projekten ist das Projektbüro Stadt der Zukunft Zeitz, ein künftiger Mieter dieser Arbeitsplätze, aktuell beschäftigt? Antworten auf diese und andere Fragen erhielten Besucher am Montagnachmittag. Da hatten das Zeitzer Laden- und Messebauunternehmen Baumert, das die Büroräume unter dem Namen „World of Work“ herrichtet und später betreibt, das Projektbüro und die Stadt Zeitz zum Baustellenfest eingeladen.

Ziel war es unter anderem, auf das Projekt und darauf, dass die Arbeiten nach einer Pause nun wieder fortgesetzt werden, aufmerksam zu machen. Andererseits war das Baustellenfest aber auch eine Einladung an Bürger der Stadt Zeitz, sich über die Arbeit des Projektbüros Stadt der Zukunft zu informieren und selbst Ideen im Rahmen des Strukturwandels, den das Büro begleitet, einzubringen. Das Projektbüro, so dessen Mitarbeiter Patrick Halka, wolle Stadtentwicklung zum Anfassen bieten.