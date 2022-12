Baugerüst steht: Bleibt die Rahnestraße in Zeitz bis Ende Januar dicht?

Zeitz/MZ/ank - Die Rahnestraße in Zeitz bleibt voraussichtlich noch bis Ende Januar des kommenden Jahres für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das liegt laut Stadtverwaltung allerdings nicht daran, dass noch Abrissarbeiten am einsturzgefährdeten Haus Nummer 13 laufen, sondern an Sicherungsarbeiten am Haus Nummer 10.