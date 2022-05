Zeitz/MZ - Mehrere hundert Euro Bargeld haben Unbekannte erbeutet, die in der Nacht zum Dienstag in Zeitz in die Räume einer Firma eingestiegen sind. Wie die Polizei mitteilte, haben die Diebe an dem Gebäude in der Straße Am Güterbahnhof ein Fenster aufgebrochen. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Behältnisse. Kriminaltechniker haben Spuren am Tatort gesichert, so die Polizei.