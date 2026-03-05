Spontanes Konzert in Coswig Paul Potts kommt wieder in die Nicolaikirche - Warum der Startenor das selbst vorschlägt

Der britische Startenor Paul Potts hat nach den ihn selbst sehr begeisternden Konzerten in der Nicolaikirche spontan angeboten, wieder in Coswig aufzutreten. Warum er sich hier engagiert.