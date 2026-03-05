Nahe des Bahnübergangs in der Sangerhäuser Straße in Berga stehen ab Mai 2026 Bauarbeiten an. Die Deutsche Bahn will dort eine Umfahrungsstraße schaffen. Voraussetzung für spätere Arbeiten an der Sicherungsanlage. Für Anwohner gibt es eine Infoveranstaltung.

Der Bahnübergang in der Sangerhäuser Straße soll saniert werden. Die Bahn plant dazu eine Umfahrungsstraße.

Berga/MZ. - Die Deutsche Bahn plant, voraussichtlich im Mai 2026 mit dem Ausbau einer sogenannten Umfahrungsstraße am Bahnübergang Sangerhäuser Straße in Berga zu beginnen. Die Arbeiten finden im Rahmen der sogenannten Korridorsanierung der Strecke Halle-Eichenberg statt, die derzeit läuft. Sie sind nach Angaben des Unternehmens notwendig, um den Bahnübergang an der Strecke Berga‑Kelbra - Stolberg perspektivisch erneuern zu können.