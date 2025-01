Naundorf/Deuben/MZ/ank. - Autofahrer müssen zwischen Zeitz und Weißenfels ab Ende Februar gut ein Jahr lang mit Umleitungen leben. Wie das Straßenverkehrsamt des Burgenlandkreises am Mittwoch mitteilte, wird es eine Vollsperrung auf der Bundesstraße 91 geben. Hintergrund sind Bauarbeiten an den Ortsdurchfahrten Deuben und Naundorf, die in sechs Abschnitten erfolgen. Die Arbeiten sollen am 24. Februar dieses Jahres beginnen und voraussichtlich am 16. April 2026 enden. Der Verkehr werde in beiden Richtungen über die Autobahn 9 und die B 180 umgeleitet. Ausweichstrecken für den langsam fahrenden Verkehr (unter 60 Kilometer pro Stunde) stünden zur Verfügung.