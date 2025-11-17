Zeitz ohne B180 B180 verschwindet aus Zeitz: Jahrelange Bemühungen haben Erfolg - warum es zu einer Anordnung des Landes kam
Die Anordnung des Landesbehörde ist erfolgt: Die Bundesstraße wird nach erfolgter Abstufung nicht mehr durch die Stadt führen. Sie wird auf die Hyzetstraße gelegt. Wann das erfolgt.
17.11.2025, 07:00
Zeitz/MZ. - Die B 180 in Zeitz ist in absehbarer Zeit tatsächlich Geschichte. Nach langem Ringen der Stadt erfolgt nun die Abstufung zur kommunalen Straße und parallel dazu die Aufstufung der sogenannten Hyzet-Straße zur Bundesstraße. Nachzulesen ist diese Anordnung des Landes Sachsen-Anhalt im Ministerialblatt von Oktober.